Лодейное Поле, Ленинградская область, , 18:13 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области, в котором погибла одна женщина, а шесть человек, в том числе ребенок, получили травмы. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти.

Смертельная авария на трассе «Кола» в Ленобласти Пресс-служба Упрдор Северо-Запад

Как сообщало ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 4 января около 12:20 мск женщина за рулем Skoda Octavia вышла на обгон на полосу встречного движения, где столкнулась с Volkswagen Tiguan, а затем с рейсовым автобусом, в котором находились более 40 человек, после чего съехала в кювет.

В результате ДТП женщина-водитель скончалась на месте. Ее пассажиры — мужчина и пятилетний ребенок, в состоянии средней степени тяжести, были госпитализированы в медицинское учреждение. Один пассажир Volkswagen также был госпитализирован. Пассажиры автобуса травм не получили. По данному факту прокуратурой начата проверка.

«В настоящее время в отношении виновника ДТП СО ОМВД Росии по Лодейнопольскому району возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход расследования поставлен на личный контроль городского прокурора», — добавили в надзорном ведомстве.

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