Надир Керимов, 4 января 2022, 18:17 — REGNUM Россия продолжает укреплять систему безопасности Армении… Россия является гарантом энергетической и военной безопасности Армении, главным ее торговым партнером и союзником… Россия является единственной силой, которая может односторонним образом закончить региональный конфликт… Как к этим вопросам подходят азербайджанские социальные сети?
Писатель и политолог Elnur Aslanov пишет в своем твиттере:
@ElAslanov: В Армении зашкаливают антироссийские настроения. Сейчас в своём поражении армянские «политологи» решили винить Россию… ну что же, скоро дело и до Франции дойдёт :)
Mr. Nariman дает следующую информацию:
@MrNarimanBeck: Армения вошла в тройку стран — лидеров по притоку мигрантов в РФ в 2021 году. В январе — июле 2021 года из Армении в Россию прибыли 20 тысяч мигрантов. На первом месте Таджикистан — 38 000, на втором Украина — 26 000.
Ziya Ibrahim вот так отвечает в твиттере:
@ZiyaIbrahim11: Митинг против России в Ереване Person facepalming. Теперь просят США помочь вышвырнуть Россию из Армении. Просто жесть. Страна в ОДКБ просит НАТО.
Maryam Akhmedova пишет:
@akhmva: Если когда-то ваши дети спросят вас, что такое позор, — покажите им это фото. Из освобожденных азербайджанской армией территорий Зангиланского района открывается вид на Россию. На самом деле это не Россия, а Армения демонстрирует свой суверенитет и независимость с помощью флага РФ.
Дядя Миша пишет:
@ZDE6WuQdGimp6Us: Зачем Россия будет делать для Армении больше, чем делает сама Армения? Россия никому ничего не должна.
Пользователь по имени Lale публикует ссылку на YouTube и пишет:
@Lala43463561: Надо открыть передачу «Армянский дурдом». Следующая станция: Россия это Армения.
Ilham, работающий врачом, расширяет дискуссию в «Твиттере»:
@IlhamKhalil8: Касательно реплик Жирика и Симоньян, ну и др. касательно имперских претензий на чужие территории. Я считаю, это комплекс ущемленности, неполноценности. Ведь ни Турция, ни Британия, ни др. страны не претендуют на свои бывшие территории/колонии. Только Россия, ну и Армения, теперь и Иран.
@IlhamKhalil8: По мне, это примитивизм — постоянно мусолить эту тему: а вот наши территории и т. п. фуфло. Тогда давайте вернёмся во времена завоеваний Орды, так Казахстан, Киргизия, даже Монголия могут претендовать на свои бывшие завоевания, Китай не забываем, Япония и Курилы. И т. д. и т. п.
Ruslan ответил:
@RuslanM77: Так полно других стран, даже не возвращаясь во времена Орды, которые в настоящее время претендуют на территории других стран.
Рамиль тоже ответил:
@AliviArrani: Как раз Иран этой фигнёй не страдает. Это иранская диаспора страдает и даже критикует аятолл за то, что они не претендуют на возрождение империи Дария. И как Вы заметили, иранская диаспора это всё из комплекса неполноценности делает. И перед нами, и перед аятоллами.
Kamilla Ragim пишет:
@KamillaRagim: Эрдоган вновь заговорил о платформе шести — Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Грузия и Армения — «давайте сделаем совместный шаг, восстановим мир в регионе. В этой связи господин Ильхам Алиев уже предложил Армении мир». Сказал он на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме.
Hafız ответил:
@bianconero00077: Вы реально думаете, что эти многострадальные армяне согласятся на это?