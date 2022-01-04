Хабаровск, , 17:43 — REGNUM Следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ занялся доследственной проверкой по чрезвычайному происшествию с грузовым судном «Григорий Ловцов» в Охотском море. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следователи ведут мероприятия с целью установления обстоятельств зажатия «Григория Ловцова» во льдах.

Судно «Григорий Ловцов», на борту которого находятся 8 членов экипажа, оказалось зажато льдами в 20 кс от Шантарских островов. После подачи экипажем сигнала бедствия в район местонахождения судна вылетел вертолет МЧС РФ со спасателями.