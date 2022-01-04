Москва, 4 января, 2022, 19:54 — ИА Регнум. В Киеве всё чаще предрекают исчезновение Украины и подтверждают единство украинцев и русских. Об этом 4 января заявил ИА REGNUM публицист Константин Мочар.

Сериал «Сваты», постер

Недавно украинский журналист Виталий Портников в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что украинцы и русские так и не стали разными народами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков. По мнению Портникова, это может привести к исчезновению Украины.

Такой сценарий, по словам журналиста, возможен из-за неспособности украинцев, в отличие от россиян, ставить интересы государства выше личных. Одним из критериев, по мнению Портникова, является отношение к культуре, в частности, к кинематографу. Например, одинаковое отношение к сериалу «Сваты», который и русские, и украинцы смотрят «в единой гармонии», говорит о том, что «президентом Украины … является Владимир Путин».

»И чего здесь непонятного? Президент России Владимир Путин давно сказал, что жители России и Украины — единый русский народ. Если детализировать его слова, люди на Украине являются русскими, вне зависимости от региона проживания, то есть их «русскость» наличествует и в узком, и в более широком смысле», — заявил Мочар.

Помимо многих других моментов, это доказывается быстрой ассимиляцией граждан Украины в России. Уже во втором поколении галичане, вне зависимости от своих идеологических предпочтений, ничем не отличаются от русского большинства, заключил политолог.

Напомним, что 12 июля 2021 года президент России опубликовал статью об историческом единстве украинского и русского народов.