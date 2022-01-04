Москва, 4 января, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Банки в РФ могут скорректировать подходы к заемщикам из-за закона, согласно которому Банк России может вводить прямые запреты на выдачу некоторых видов необеспеченных кредитов. Об этом передает РБК со ссылкой на представителей банков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Соответствующий закон в декабре 2021 г. да подписал президент РФ Владимир Путин, введение новых мер запланировано на 1 июля.

Согласно закону, ЦБ получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребкредитов банками и микрофинансовыми организациями. Это поможет защитить граждан РФ от попадания в «долговую ловушку».

Регулятор планирует также ограничивать выдачу длинных кредитов сроком более 5 лет, а также работу банков с заемщиками, показатель долговой нагрузки которых больше 80% — тех, кто отдает на погашение кредита более 80% дохода.