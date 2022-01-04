Москва, 4 января, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Страны ОПЕК+ приняли решение сохранить текущую стратегию альянса, увеличив добычу нефти в феврале на 400 тыс. баррелей в сутки.

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«Решено сохранить текущую стратегию в феврале», — сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган сообщил, что 2022 год может получиться для нефти продолжением успешного 2021 года.

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