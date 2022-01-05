5 января 2022 | Время чтения 3 мин

Знаете ли вы самую распространённую в России и мире причину смерти? Это не COVID-19 и даже не дорожные происшествия, а сердечно-сосудистые заболевания.

Максим Петров, , 10:00 — REGNUM Каждый год от внезапной остановки сердца в нашей стране умирают около четверти миллиона человек. Способ сделать страшную цифру ниже нашёл автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов.

Искусственный интеллект Иван Шилов © ИА REGNUM

Если сердце человека остановилось вне медицинского стационара, шанс выжить небольшой — порядка 5−10%. Спасти может последовательность событий — вызов скорой помощи, распознавание остановки сердца, раннее начало сердечно-лёгочной реанимации (СЛР), ранняя электрическая дефибрилляция, расширенная реанимация и постреанимационная помощь. Действовать нужно предельно быстро — с каждой минутой, проведённой без реанимационных процедур, шанс выжить снижается на 10%. И, напротив, незамедлительно сделанный закрытый массаж сердца позволяет сохранить жизнь почти в половине случаев.

Для своевременной диагностики остановки кровообращения важна каждая секунда, поэтому в ряде стран системы здравоохранения стремятся как можно скорее и точнее распознать сердечный приступ при обращении к диспетчеру скорой помощи, используя для этого искусственный интеллект. Автор проекта «20 идей» изучил международный опыт.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

В 2014 году в Дании система распознавания внебольничной остановки сердца проанализировала более 108,6 тыс. телефонных обращений в скорую помощь Копенгагена. Из них 918 звонков поступили после внезапной остановки сердца пациента до начала сердечно-лёгочной реанимации. Выяснилось, что диспетчеры правильно распознали 665 случаев, или 72,4% от общего числа, а искусственный интеллект — 772, или 84,1%. Кроме того, увеличилась и средняя скорость определения: вместо 54 секунд у оператора — 44 секунды у системы.

После эксперимента технологию внедрили в работу службы экстренных вызовов. Программа, работающая в фоновом режиме параллельно с оператором, ориентируется не только на слова и голоса, но и на фоновые звуки, фильтруя лишние шумы. В результате случаи остановки сердца фиксируются быстрее и чаще, а диспетчер остаётся на связи с позвонившим, инструктируя его, как быстро и правильно сделать сердечно-лёгочную реанимацию. Только в Копенгагене за год таким образом выявляют по 150 дополнительных случаев внебольничной остановки сердца.

Искусственный разум Дарья Драй © ИА REGNUM

В эффективности искусственного интеллекта убедились Италия и Франция. Система показала превосходство над решениями, принимаемыми человеком, обработав 3265 звонков на итальянском языке и 2069 звонков на французском. Показатель распознавания в Италии вырос на 3,9%, во Франции — на 5,5%. Прослеживается динамика — чем больше звонков обрабатывается искусственным интеллектом, тем точнее его выводы. Положительные результаты использования технологии распознавания показал и первый опыт, полученный Австралией, где система разрабатывается.

Дмитрий Давыдов предложил в России разработать и внедрить искусственный интеллект, обученный определению сердечных приступов и внезапных остановок сердца в диспетчерских службах скорой помощи по анализу поступающих звонков. По его словам, это увеличит количество проводимых лечебных или реанимационных процедур до приезда скорой помощи. Следовательно, вырастут шансы на выживаемость.

Он отметил, что у России есть опыт применения искусственного интеллекта в скорой помощи, поэтому дальнейшие разработки в этой сфере не должны иметь видимых препятствий. Так, в Москве программа определяет, является ли поступивший вызов экстренным или неотложным.

«Учитывая уже накопленный зарубежный опыт и имеющийся в стране уровень развития информационных технологий совместно с амбициями к развитию искусственного интеллекта, предлагаемая программа для распознавания сердечных приступов и остановок сердца может стать реальностью уже в ближайшие годы», — считает Давыдов.

Минздраву РФ и Госдуме необходимо внимательно присмотреться к идее Дмитрия Давыдова и помочь с её реализацией. Сбережение населения — одна из важнейших задач российской власти, о чём говорил на недавней пресс-конференции президент Владимир Путин. При этом искусственный интеллект способен сохранить жизнь тысячам граждан России. Тем более в нашей стране уже есть механизм для финансирования разработок — действующий федеральный проект «Искусственный интеллект».