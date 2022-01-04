Москва, , 19:35 — REGNUM Волнения больших групп населения Казахстана вспыхнули в разных районах страны не на пустом месте. Об этом 4 января ИА REGNUM сообщил политолог Пётр Коломец.

Полиция Казахстана Steve Evans

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«Люди, узнавая из средств информации о регулярном выводе огромных средств из госбюджета на личные счета семьи Назарбаевых, столкнувшись с неслыханной коррупцией, выходят на несанкционированные митинги с требованием отставки правительства», — заявил политолог.

«Митингующие настаивают на немедленном уходе Нурсултана Назарбаева, выступая с лозунгом «Шал, кет» («Старикашка, уходи» — ИА REGNUM). Требуют ухода Назарбаева из властных структур вместе со всем своим семейством и его ставленниками. Зарплаты и пенсии казахстанцев не позволяют им жить достойно в богатой ресурсами республике. Холод и голод — основные мотиваторы выступлений», — пояснил политолог.

Многолетнее ожидание перемен в лучшую сторону сменилось полным разочарованием и ненавистью к нынешнему режиму, основанному на родственных, кланово-семейных связях, отметил эксперт.

Пётр Коломец «Зимнее обострение социально-политической обстановки наверняка продолжится и в тёплое время года, но с ещё большим размахом. Попытка государства разобщить население языковой политикой терпит неудачу. Ковидные ограничения не стали помехой для консолидации общественных сил против правящей верхушки. Мы наблюдаем впервые с момента провозглашения независимости взрыв недовольства и нежелание далее терпеть власть пройдох и лицемеров, угоняющих огромные средства за рубеж».

Напомним, что в Казахстане в восьми из семнадцати областей разгорелись протесты, вызванные повышением цен на газ, бензин, продукты питания.