Москва, , 17:20 — REGNUM 6 и 7 января регионы Поволжья и Урала ждет погодное «цунами» — резкие перепады температур, заявил руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог Александр Шувалов.

Мороз

«Феноменально теплая погода наблюдалась в Западной Европе в первые дни 2022 года, вызвана она притоком теплого воздуха с Азовских островов… который сейчас неумолимо движется на европейскую территорию РФ, и создаст погодное «цунами», т.к. произойдет быстрый рост температур», — пояснил он, передает URA.RU.

Утром 6 января в Екатеринбурге и Челябинске температура составит до — 30 градусов, 7 января — поднимется до 0 градусов. А 9 января температура вновь резко опустится — до — 20 градусов.