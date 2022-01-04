Белоусово, Калужская область, , 17:24 — REGNUM В гаражном кооперативе города Белоусово Жуковского района 4 января в автомобиле обнаружено тело 33-летнего местного жителя. По данному факту проводится процессуальная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Гаражи Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По версии следствия, 2 января погибший покинул дом и больше на связь с родными не выходил. Родственники заявили в полицию о его пропаже. В ходе поисковых мероприятий мужчина был найден в своём автомобиле в гараже, запертом изнутри. По предварительным данным, погибший задохнулся угарным газом.

Следователи назначили экспертизы, устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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