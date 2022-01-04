Нур-Султан, , 19:40 — REGNUM Россия ведёт странную игру с Казахстаном, с одной стороны, «отпуская» его, с другой — пытаясь привязать к себе. Об этом 4 января ИА REGNUM сообщил политолог из Казахстана на условиях анонимности.

Казахстан и КНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Меня несколько озадачивает политика России в отношении Казахстана. С одной стороны, Россия «отпускает» Казахстан от себя, позволяя ему дрейфовать на Запад, игнорируя появление антирусских законов, латинизацию языка и многие другие процессы и законы. С другой стороны — привязывает к себе рядом соглашений», — отметил эксперт.

По словам политолога, это внушает надежды, т.к. наличие устойчивых связей с Россией позволит обезопасить Казахстан от Китая и его экспансии, а также от США, которые активно вмешиваются в дела в регионе.

Напомним, что 29 декабря 2021 года состоялась встреча президентов России и Казахстана.