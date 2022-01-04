Тема "перезагрузки" российско-прибалтийских отношений сейчас постоянно озвучивается как политическими кругами наших государств, так и представителями экспертного сообщества. Реальной "перезагрузки" пока, к счастью, нет, а вот определенная артиллерийская подготовка, и не только в СМИ, к смене вектора российской внешнеполитической линии в странах Прибалтики очевидна. И действительно, еще пару лет назад никому из сотрудников российских посольств в Прибалтике не пришло бы в голову озвучивать идеи о необходимости признания "оккупации". Радует реакция российского МИДа, принявшего незамедлительные меры к разносчикам новых веяний (а по-другому этих "государевых" людей назвать сложно). Но прецедент случился и неплохо было бы разобраться, что же происходит на самом деле.

Начнем с того, что никакой оттепели в российско-прибалтийских отношениях нет. По одной простой причине - любая оттепель предполагает взаимные уступки, отказ от наиболее раздражающих аспектов в двусторонних отношениях. На какие уступки пошли и готовы пойти страны Прибалтики, в случае если всё, что выдается сейчас за "перезагрузку" нашей внешнеполитической линии, дойдет до стадии реализации? Уравнять в правах так называемых нетитульных граждан с представителями титульной национальности? Прекратить инсинуации по поводу истории России в СМИ? Закончить издевательства над могилами советских воинов? Кто и где озвучил уступки, на которые согласны идти лидеры Латвии, Литвы и Эстонии?

Еще нелепей, когда попытки "разрулить" политический напряг между Россией и прибалтийскими партнерами выдают за прагматизм, вернее, торжество некоей прагматической линии в двусторонних отношениях. Чей это прагматизм и в чьи ворота? Что даст этот прагматизм для укрепления присутствия России в регионе? Почему кто-то решил, что укрепление позиций определенных, пусть и российских, коммерческих структур за счет создания благоприятного политического фона для их бизнес-деятельности благотворно повлияет на наше присутствие в странах Прибалтики?

Очевидно, что корпоративные интересы бизнес-структур зачастую не имеют никакого отношения к государственным интересам нашей страны. А иногда, прямо противоположны им. И я не помню случая, чтобы хоть одна крупная российская компания выступила с осуждением ситуации с правами человека в Прибалтике или отказалась получать барыши на берегах Балтийского моря потому, что политики этих стран позволяют себе русофобские высказывания.

Если перейти на жаргон определенных кругов российского бизнес-сообщества, то не о прагматизме идет речь, а об элементарном "решалове" с использованием административного ресурса.

Откуда же дуют сии ветры? Озвучу то, что в Москве знают все профессионалы, работающие в сфере так называемых "теневых услуг". Ни для кого не секрет, что любое серьезное политическое решение в отношении Прибалтики, равно как и Украины, и Молдавии и т.п. и т. д., принимается отнюдь не в МИД России, не в Государственной Думе и не в Правительстве, а в коридорах Администрации Президента. Есть определенные лица, курирующие эти блоки, или, как говорят опять же уважаемые товарищи из бизнес-сообщества, "те, кто решает". Так повелось уже с давних времен и общеизвестно, что коридоры власти на Старой площади опутаны околокремлевской публикой, которая собственно и берет на себя функцию решения тех или иных вопросов, жизненно важных для российского бизнеса.

Представители сферы теневых услуг, или, назовем их помягче, "лоббистских кругов" кровно заинтересованы в максимальной политизации экономической проблематики, ибо платит им клиент именно за лоббирование политических решений. Я склонна верить, что средства "коммерсов" оседают именно в карманах господ лоббистов и дальше не идут. Пусть так. Но явные изменения в градусе российско-прибалтийского противостояния, увы, заставляют думать о другом.

Теперь, что касается соотечественников. В той же сфере теневых услуг есть такое понятие, как в любой коммерческой среде, "обременение". Это означает, что есть факторы, которые серьезно осложняют решение вопроса. Открыть транзит? Почему бы нет, можно поработать над "темой" или, как говорят в этих уважаемых кругах, "решить вопрос", но ведь в свое время был принят "пакетный принцип": не поймут, пресса вой поднимет, русские заартачатся. Все верно, как и то, что с коммерческой точки зрения, любое обременение - путь к увеличению цены за решение вопроса. Иными словами, чем острее ситуация с русским населением, тем дороже стоят "прагматические решения". Как сказал мне один известный в Москве лоббист с приличным уголовным стажем: "Рынок интересный, да уж больно подловатый".

В свою очередь, отмечу, что существует этот рынок достаточно давно. Довелось мне в начале 2000-х побывать на одном мероприятии, где теперь уже бывший сотрудник Администрации Президента, в ту пору курировавший вопросы по работе с соотечественниками, а ныне занимающийся ремонтом санузлов Сергей Б. предложил на "закрытой встрече" в одном из клубов на Старом Арбате коммерсантам из Прибалтики следующую схему: они платят за решение вопроса с транзитами, делают это через создание портала. А уже поступив на счет портала, деньги оседают в карманах тех чиновников тогдашней Администрации Президента, кто будет "решать вопросы", как гонорар за публикации. Схема сорвалась. По двум причинам. К удивлению "тайной вечери" на посиделки пришел тогдашний заместитель директора Второго Европейского Департамента МИД России Михаил Демурин и сказал, что пакетный принцип никто отменять не будет. А вторая причина - присутствовавшие коммерсанты решили, что уж лучше будут "решать вопросы" через свои коридоры, а не участвовать в создании очередного Союза Меча и Орала с туманными перспективами и уж больно заковыристой схемой, не понятной для средних умов.

На подобных вечеринках я больше не бывала, но жалобы от прибалтийских коммерсантов о том, что их буквально "высосали" за эти годы различные посредники из околокремлевской тусовки, обещавшие "разрулить" ситуацию между Россией и странами Прибалтики, создать для бизнеса благоприятный климат, слышу регулярно и иногда наблюдаю воочию. Пока все это было весьма примитивно и безуспешно. Но видимо, пришло время "профессионалов" и лед, похоже, скоро тронется.

Можно ли этому противостоять? Я считаю, вполне. Во всяком случае, кто предупрежден, тот вооружен. А позиция профильного Департамента МИД России не оставляет сомнений, что идти на поводу у инициаторов подобных лоббистских схем там никто не собирается.

Не вызывает сомнений, что реализуя внешнюю политику, надо учитывать наличие всех игроков на площадке. А бизнес-структуры - это реальный полновесный игрок. Да, политику еще никто не делал в белых перчатках. Использование противоречий между различными игроками, создание временных альянсов, информационные войны - это политические реалии. Но мастерство государевых мужей заключается не в умении использовать ресурс деловых кругов для решения собственных, пардон, шкурных интересов, спекулируя на острой теме. А в умении использовать этот ресурс для укрепления позиций страны в регионе, облегчения участи тех, кто не по своей вине стал иностранцем в собственном доме. Пусть даже путем давления на эти деловые круги. И здесь может проявиться реальный прагматизм. В том числе, в тех технологиях, которые будут использованы, для достижения цели.

Однажды я написала на своем сайте: "Руководствуясь достойными намерениями, я смею все". Тут же пошел шквал обвинений чуть ли не в фашизме. К сожалению, уровень культуры некогда самой читающей в мире нации упал до того, что многие и не узнали знаменитой цитаты из романа Ивана Ефремова "Час Быка", которую он вложил в уста сугубо положительного персонажа - командира звездолета Фай Родис, которая ради спасения людей идет на шантаж руководства погибающей планеты, где царит насилие, беззаконие и попрание интересов слабых. Я солидарна с великим русским писателем И.Ефремовым и считаю такой подход реальным прагматизмом. Пусть на грани фола. Но, когда ради защиты интересов крупного и стремящегося к сему состоянию российского и прибалтийского бизнеса идут на попрание интересов слабых - ветеранов, заведомо поставленных в невыгодные социальные условия представителей так называемых нетитульных наций, предают национальные интересы страны, я не считаю это прагматизмом. Это обычная человеческая подлость. А за подлость рано или поздно придется заплатить.