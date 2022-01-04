Оренбург, 4 января, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В Оренбурге и Оренбургском районе недостатки в содержании улично-дорожной сети повлекли два ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на дорогах

Такие случаи зафиксированы уже в первые дни 2022 года. В ходе проверок, проведённых совместно с представителями прокуратуры, на 3 января было составлено больше 30 актов. Среди нарушений значатся снежно-ледяные отложения на проезжей части и снежные валы, которые сужают проезжую часть. Кроме того, местами выявлено неудовлетворительное состояние остановок общественного транспорта, тротуаров и пешеходных переходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе обнаружено множество нарушений с очисткой улиц от снега и льда. Только 3 января их выявили в 14 муниципалитетах.