Красногорск, 4 января 2022, 17:09 — REGNUM В результате пожара в одном из жилых домов в городском округе Красногорск Московской области погибли три человека, сообщил 4 января представитель экстренных служб.
В настоящее время пожар ликвидирован. Обстоятельства возгорания и личности погибших устанавливаются.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 января в Ленинградской области рецидивист сжег дотла дом своей знакомой, которая не ответила ему взаимностью.
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