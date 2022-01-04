Красногорск, 4 января, 2022, 17:09 — ИА Регнум. В результате пожара в одном из жилых домов в городском округе Красногорск Московской области погибли три человека, сообщил 4 января представитель экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В результате возгорания в деревянном жилом доме в поселке Светлые Горы погибли три человека», — сообщил РИА новости представитель экстренных служб.

В настоящее время пожар ликвидирован. Обстоятельства возгорания и личности погибших устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января в Ленинградской области рецидивист сжег дотла дом своей знакомой, которая не ответила ему взаимностью.

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