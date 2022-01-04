Нур-Султан, , 19:30 — REGNUM В Казахстане наблюдается рост цен на топливо и другие товары первой необходимости. Об этом 4 января ИА REGNUM сообщил политолог из Казахстана на условиях анонимности.

Экономика Казахстана Иван Шилов © ИА REGNUM

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Цены выросли не только на топливный газ, но и на бензин и дизельное топливо, отметил эксперт.

«Повышение состоялось в декабре прошлого года. Бензин А-92 стал стоить 180 тенге вместо 170 тенге, дизтопливо стало стоить 340 тенге за литр вместо 200 тенге. Зимнее топливо стало стоить 380 тенге за литр (1 тенге равен 0,17 российского рубля — ИА REGNUM)», — сообщил собеседник агентства.

Наблюдается рост цен на хлеб, продукты, социально значимые товары, рассматривается вопрос о повышении цен на электроэнергию, отметил эксперт.

Напомним, что после повышения цен на газовое топливо для автомобилей в Казахстане вспыхнули протесты, охватившие почти половину регионов страны.