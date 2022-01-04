Нур-Султан, , 19:25 — REGNUM За протестами стоят силы, стремящиеся к переделу сфер влияния в Казахстане. Об этом 4 января ИА REGNUM сообщил политолог из Казахстана на условиях анонимности.

Нурсултан Назарбаев Akorda.kz

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«Уверен, что просто так люди бунтовать в восьми регионах из семнадцати не станут. Протесты явно кем-то инспирированы», — заявил эксперт.

Через два года наступит пора новых президентских выборов, и конкуренты начинают бороться между собой уже сейчас, отметил он. Протесты — это отражение подковёрной борьбы политических сил, уверен политолог.

«Наиболее вероятно, что за протестами стоит бывший зять Нурсултана Назарбаева. Он миллиардер, он продал принадлежащую ему часть в одной из газовых компаний, и, видимо, решил принять участие в большой игре», — заключил эксперт.

Напомним, что почти половину областей Казахстана охватили протесты после повышения цен на газовое автомобильное топливо.