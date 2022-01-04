Москва, , 16:57 — REGNUM Агент 26-летнего опорного полузащитника московского «Спартака» Йоррита Хендрикса Фулько ван Куперен опроверг информацию о том, что в подписании футболиста заинтересован турецкий «Антальяспор».

В текущем сезоне Йоррит Хендрикс принял участие лишь в одиннадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 391 минуту и получив две желтые карточки.

Ранее сообщалось, что Хендрикс больше не входит в планы «красно-белых» и руководство московского клуба готово расстаться с футболистом в зимнее трансферное окно.

Хендрикс выступает за «Спартак» с 16 января 2021 года после перехода из нидерландского клуба ПСВ за 500 тысяч евро. Текущее соглашение полузащитника с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.