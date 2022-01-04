Афины , , 16:57 — REGNUM Греческая газовая компания DEPA Commerce достигла соглашения с российской госкорпорацией «Газпром» об условиях ценообразования на российский газ на период до 2026 года, сообщает издание Naftemporiki со ссылкой на заявление греческой компании.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Новое соглашение, которое становится частью существующего контракта с Газпромом на период до 2026 года, обеспечивает очень конкурентоспособную цену для нашей страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что достигнутое соглашение также регулирует и отдельные вопросы, помимо цены на газ, «с условиями, которые делают этот контракт еще более привлекательным на ближайшие годы».

Так, формула ценообразования на текущий год будет определяться на 80% индексом TTF (на основе цен на спотовые поставки газа) и на 20% индексом нефти. До 2026 года DEPA продолжит получать 2 млрд куб. м газа в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цены на природный газ являются стабильными и, несмотря на их рост на спотовом рынке, в рамках действующих договоров России и Греем они определяются формулами, которые привязаны к нефти.

При это Песков отрицательно ответил на вопрос о том, может ли Москва дать Греции скидку или сделать что-то для снижения цены на газ.

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