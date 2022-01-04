Афины , 4 января, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Греческая газовая компания DEPA Commerce достигла соглашения с российской госкорпорацией «Газпром» об условиях ценообразования на российский газ на период до 2026 года, сообщает издание Naftemporiki со ссылкой на заявление греческой компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Новое соглашение, которое становится частью существующего контракта с Газпромом на период до 2026 года, обеспечивает очень конкурентоспособную цену для нашей страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что достигнутое соглашение также регулирует и отдельные вопросы, помимо цены на газ, «с условиями, которые делают этот контракт еще более привлекательным на ближайшие годы».

Так, формула ценообразования на текущий год будет определяться на 80% индексом TTF (на основе цен на спотовые поставки газа) и на 20% индексом нефти. До 2026 года DEPA продолжит получать 2 млрд куб. м газа в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что цены на природный газ являются стабильными и, несмотря на их рост на спотовом рынке, в рамках действующих договоров России и Греем они определяются формулами, которые привязаны к нефти.

При это Песков отрицательно ответил на вопрос о том, может ли Москва дать Греции скидку или сделать что-то для снижения цены на газ.

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