Москва, , 16:45 — REGNUM Среднегодовая цена нефти марки Urals с января по декабрь 2021 года составила $69 за баррель, что почти на $28 больше, чем в среднем за 2020 год. Об этом сообщило Министерство финансов России по итогам прошлого года.

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Так, по данным министерства, средняя цена на нефть Urals в декабре 2021 года составляла $72,71 за баррель, что в 1,5 раза выше, чем в декабре 2020-го ($49,37 за баррель).

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, экспортная пошлина на нефть в России с 1 января 2022 года снизится на $30,8 и составит $46,7 за тонну.

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