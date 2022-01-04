Первоуральск, Свердловская область, , 16:43 — REGNUM Водители автомобилей, столкнувшихся вечером 3 января в районе Первоуральска Свердловской области, оказались злостными нарушителями Правил дорожного движения. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Управление ГИБДД по Свердловской области

Гражданин 2001 года рождения, который был за рулём автомашины ВАЗ-2112, привлекался к административной ответственности 29 раз. А его более опытный коллега — водитель ВАЗ-2110, погибший в результате аварии, привлекался 28 раз. У обоих из них есть неоплаченные штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате аварии один человек погиб. Ещё пятеро получили различные травмы, в том числе два несовершеннолетних. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.

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