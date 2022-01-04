Нур-Султан, , 16:16 — REGNUM Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов, возглавляющий спецкомиссию, на встрече протестующими в Актау Мангистауской области 4 января пообещал снизить цены на сжиженный газ для автомобилей до 50 тенге (около 8,5 руб) за литр. Об этом сообщает издание Tengrinews.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным журналистов, представители правительства также гарантировали неприкосновенность участников протестных акций. Стороны договорились в дальнейшем решать вопросы в конструктивном русле.

Ранее в правительстве заявили, что при государственном вмешательстве в цены на топливо может возникнуть его дефицит.

Стоит отметить, что в Казахстане с 1 января торги топливом перевели на электронные платформы по полностью рыночным правилам. После этого в Мангистауской области более чем вдвое скакнули цены на сжиженный газ до 120 тенге (около 20 руб.) за литр, что вызвало многочисленные протесты. Водители потребовали снизить цены на топливо и начали перекрывать дороги. Правительство Казахстана пообещало протестующим снизить цены на газ

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана созвал заседание правительства из-за протестов