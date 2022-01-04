Актау, Казахстан, , 16:14 — REGNUM В Мангистауской области Казахстана цена на газ будет снижена до 50 тенге (8,45 рубля) за литр, заявил 4 января премьер-министр республики Ералы Тугжанов.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным «Sputnik Казахстан», Тугжанов и министр энергетики страны Магзум Мирзагалиев прибыли на площадь Ынтымак в Актау, где сделали соответствующее заявление перед митингующими.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане с 1 января торги топливом перевели на электронные платформы по полностью рыночным правилам. После этого в Мангистауской области более чем вдвое скакнули цены на сжиженный газ до 120 тенге (около 20 рублей) за литр, что вызвало многочисленные протесты. Водители потребовали снизить цены на топливо и начали перекрывать дороги.

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