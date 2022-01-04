Таллин, 4 января, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Торгово-промышленная палата Эстонии составила обзор наиболее важных изменений в законодательстве страны, вступивших в силу 1 января 2022 года, для предпринимателей и компаний. Обзор опубликован на странице палаты.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Отмечается, что в первый день нового года вступило в силу более 200 законодательных актов, что вдвое меньше, чем в 2021 году. Самыми главными изменениями названы следующие.

С нового года минимальная заработная плата при полной занятости увеличилась с 584 евро до 654 евро в месяц. С 1 января минимальная почасовая ставка составила 3,86 евро (ранее 3,48 евро). Повышение минимальной заработной платы коснется около 40 тысяч сотрудников.

С нового года вырастут несколько важных госпошлин. Например, если вы хотите создать частное общество с ограниченной ответственностью или публичное общество с ограниченной ответственностью через портал реестра электронного бизнеса, то государственная пошлина составит 265 евро вместо прежних 190 евро.

Если вы создаете частное общество с ограниченной ответственностью или публичное общество с ограниченной ответственностью через нотариуса, государственная пошлина на новый год составляет 200 евро вместо 145 евро.

Государственная пошлина за изменение записи в торговом реестре также увеличивается с 18 евро до 25 евро в случае частного общества с ограниченной ответственностью и открытого общества с ограниченной ответственностью. Кроме того, изменятся ставки госпошлины, связанные с судебным разбирательством.

До конца 2022 года будет действовать система, согласно которой ответственность работодателя по выплате пособия по болезни начинается со второго по пятый день болезни работника, а ответственность Больничной кассы возникает на шестой день болезни.

Цель поправки — дать людям возможность оставаться дома при появлении первых симптомов болезни, не теряя при этом значительной части дохода. Изначально нынешняя схема выплаты больничных должна была действовать до конца 2021 года, но правительство решило продлить ее до конца 2022 года.

Принцип, согласно которому работодатель должен выплачивать работнику пособие по болезни в размере 70% от средней заработной платы, также остается в силе.