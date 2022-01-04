Вашингтон, 4 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Американская компания Apple начала разработку художественного фильма о гонщике «Формулы-1» для своего видеостримингового сервиса Apple TV+. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

DoD News Features Брэд Питт

Режиссёром проекта станет Джозеф Косински, создатель фильмов «Трон: Наследие», «Обливион» и «Топ Ган: Мэверик». Сценарий пишет Эрен Крюгер, наиболее известный по работе над фильмами серии «Трансформеры».

Одну из главных ролей в фильме сыграет Брэд Питт. Он исполнит роль уходящего из «Формулы-1» опытного гонщика, который становится наставником для молодого товарища по команде. Данные о бюджете проекта не раскрываются. По информации Deadline, затраты на фильм составят от $130 млн до $140 млн.

Сервис Apple TV+ был запущен в ноябре 2019 года. Позже компания Apple подписала контракты с несколькими продюсерами и режиссёрами о производстве уникального контента для своего стримингового сервиса.

В августе 2020 года с Apple заключил многолетнее соглашение режиссёр Мартин Скорсезе. Apple получила право проводить премьерные показы новых фильмов и сериалов Скорсезе на своём сервисе.