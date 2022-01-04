Волосово, Ленинградская область, 4 января, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В Ленинградской области рецидивист сжег дотла дом своей знакомой, которая не ответила ему взаимностью. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Горящая спичка

Инцидент произошел в ночь на 3 января в поселке Беседа Волосовского района Ленобласти. С 01:00 до 02:00 неизвестный поджёг частный жилой дом, принадлежащий 56-летней неработающей женщине. В результате пожара никто не пострадал, однако дом сгорел полностью. Сумма ущерба составила 500 тыс. рублей.

Спустя несколько часов в поселке Беседа по подозрению в совершенном преступлении был задержан 57-летний ранее неоднократно судимый безработный мужчина.

«По предварительной информации, задержанный ранее высказывал потерпевшей угрозы о поджоге дома, если та не ответит взаимностью на его чувства», — рассказали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Злоумышленнику грозят принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.