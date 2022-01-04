Киев, 4 января, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Украинская государственность держалась на экономической модели — и она разваливается из-за антироссийских действий Киева, заявил политолог Юрий Романенко в эфире Politeka.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

По его словам, наблюдается переход к зеленой экономике. Крупные украинские компании не вкладывали последние несколько лет в добычу природных ископаемых и не имеют собственных запасов.

«Россия же вкладывала, и у нее есть газ, а мы с ней находимся в контрах», — добавил он.

По его мнению, Украина лишилась практически всех базовых факторов, поддерживающих ее существование. Так, речь идет о газопроводе, который «обеспечивал влияние Киева на Европу и РФ». А некомпетентность властей Украины сделала из Турции и Германии конкурентов Украины, считает Романенко.