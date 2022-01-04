Мадрид, , 15:55 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Атлетико» продлил контракт со своим аргентинским форвардом Анхелем Корреа. Об этом 4 января сообщает пресс-служба команды из Мадрида.

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Уточняется, что руководство «Атлетико» продлило с 26-летним футболистом соглашение до лета 2026 года

«Анхель Корреа продлил контракт с нашим клубом до 2026 года и будет носить красно-белую футболку ещё 4 сезона. Поздравляем, Анхелито!», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, в нынешнем сезоне Анхель Корреа сыграл в составе «Атлетико» в 19 матчах и отличился в них шестью забитыми голами и четырьмя результативными передачами.