«Атлетико» продлил контракт с нападающим Анхелем Корреа
Мадрид, 4 января, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Мадридский футбольный клуб «Атлетико» продлил контракт со своим аргентинским форвардом Анхелем Корреа. Об этом 4 января сообщает пресс-служба команды из Мадрида.
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Футбол
Уточняется, что руководство «Атлетико» продлило с 26-летним футболистом соглашение до лета 2026 года
«Анхель Корреа продлил контракт с нашим клубом до 2026 года и будет носить красно-белую футболку ещё 4 сезона. Поздравляем, Анхелито!», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отметим, в нынешнем сезоне Анхель Корреа сыграл в составе «Атлетико» в 19 матчах и отличился в них шестью забитыми голами и четырьмя результативными передачами.