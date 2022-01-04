Тбилиси, , 15:53 — REGNUM Критическое заявление посольства США в Грузии в адрес правящей партии «Грузинская мечта» содержит «ошибку». Об этом 4 января заявил журналистам председатель партии Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Kmu.gov.ua

Он ответил на обращение американских дипломатов, которые заявили, что упразднение Службы государственного инспектора приведёт к тому, что за действиями силовиков не будет внешнего надзора. Политик отметил, что фактически ведомство не упраздняют, а разделяют на два.

«Никакая служба не упраздняется, на самом деле произошло разделение конкретной службы на две части. Её компетенции не только что сократились, напротив, полномочия этой службы в общем и целом расширились», — сказал Кобахидзе.

Напомним, парламент Грузии 29 декабря принял в первом чтении законопроект о разделении с 1 марта 2022 года Службы госинспектора на Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных. Ведомство ранее оштрафовало минюст за распространение видеороликов про экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Было показано, как он ест в время голодовки, а также, как сопротивляющегося экс-президента несут за руки и за ноги в камеру.

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