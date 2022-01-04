Санкт-Петербург, , 16:15 — REGNUM В Ленинградской области объявили экстренное предупреждение, на западе региона в течение ближайших суток ожидается снегопад. Об этом 4 января сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Снегопад Pixabay.com

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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вечером 4 января и ночью 5 января местами, преимущественно в западной половине Ленобласти, ожидается сильный снег.

«5 января ожидается снег, местами сильный, налипание мокрого снега, гололёд. На дорогах гололедица, сложная обстановка. 6 января ожидается мокрый снег, местами сильный снег. На дорогах гололедица, сложная обстановка», — предупреждает спасательное ведомство.

Напомним, в Петербурге объявлен желтый уровень погодной опасности из-за снегопадов.