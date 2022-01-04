Санкт-Петербург, 4 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники «подрезали» маршрутку-автобус в центре Санкт-Петербурга и разбили битами зеркало. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Pmo.ee Мужчина с битой

Инцидент произошел вечером 3 января в Петроградском районе города. У дома 1 по Малому проспекту Петроградской стороны водитель Mercedes-Benz перегородил дорогу маршрутному автобусу под управлением 45-летнего мужчины. Затем из иномарки выбежали двое мужчин с битами и разбили боковое зеркало автобуса, а также пытались вытащить водителя.

«После чего злоумышленники скрылись с места происшествия. В результате инцидента никто не пострадал, — уточнили в ведомстве. — Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела».