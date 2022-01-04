Москва, , 15:47 — REGNUM Блогера Егора Просвирнина — создателя издания «Спутник и Погром» — похоронили 4 января на Троекуровском кладбище в Москве.

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На церемонию прощания пришли близкие, коллеги, представители бизнес-сообщества, активисты и писатели, а также политики. Церемония продлилась около часа.

Тело блогера нашли под окнами дома на ул. Тверской. Незадолго до трагедии сам Просвирнин написал в Twitter о размолвке с супругой.

Журналист Святослав Павлов сообщил, что по просьбе близких будет проведена независимая экспертиза.