Сидней, Австралия, 4 января, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев уверенно обыграл Алекса де Минора во второй встрече матча второго тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Австралии. Об этом 4 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

si.robi Даниил Медведев

Спортсмен из России уверенно победил австралийца в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Матч продолжался в течение 1 часа 20 минут. За это время Медведев, являющийся второй ракеткой мира, восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и смог реализовать пять из 12 брейк-пойнтов. Его оппонент за это же время два раза подал навылет, ни разу не ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Отметим, в результате этого счет в матче между Россией и Австралией стал 2−0, таким образом Медведев принес российской сборной досрочную победу.