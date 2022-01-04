Бишкек, , 15:43 — REGNUM Канадская компания Centerra Gold Inc. подтвердила информацию о переговорах с правительством Киргизии по руднику «Кумтор». Заявление инвесторов появилось в киргизстанских СМИ 4 января.

Золотоносный рудник Кумтор Kalia Moldogazieva / The EITI

По данным издания 24. kg, инвесторы «ожидают, что рамки для любого решения будут включать следующие основные условия»:

«Centerra получает приблизительно 26,1 процента обыкновенных акций компании, принадлежащих ОАО «Кыргызалтын». После получения Centerra аннулирует акции, переданные «Кыргызалтыну»;

Кыргызская Республика получает и берет на себя всю ответственность за два дочерних предприятия компании в Кыргызстане и рудник «Кумтор»;

выплата компанией Centerra денежной суммы, равной чистой сумме трех дивидендов, выплаченных ей в прошлом году, которые ОАО «Кыргызалтын» не получило в результате захвата рудника, и некоторых других финансовых выплат, связанных с урегулированием межфирменных балансов между Centerra и двумя ее дочерними предприятиями в Кыргызстане;

выход из состава совета директоров Centerra двух кандидатов ОАО «Кыргызалтын»;полное и окончательное освобождение от всех претензий сторон и прекращение всех судебных разбирательств с участием сторон во всех юрисдикциях без признания ответственности».

Стороны сообщают о продолжении переговоров.