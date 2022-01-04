Кишинёв, 4 января 2022, 15:42 — REGNUM Пропавшие контейнеры «Железной дороги Молдавии» обнаружены на территории компании Agrofactory (принадлежит Александру Додону, брату экс-президента Игоря Додона). Об этом заявила глава пресс-службы генпрокуратуры страны Марианна Керпек.
Ранее генпрокуратура сообщила об обысках на территории Agrofactory по делу о хищении имущества «Железной дороги Молдавии». Прокуроры разыскивали металлические контейнеры стоимостью $2,8 тыс.
В результате обысков обнаружены контейнеры, они переданы на хранение администратору компании. В результате никто задержан не был.