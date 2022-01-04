Москва, 4 января, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Список автомобилей отечественных и иностранных брендов, которые перестали продаваться в России в 2021 году, составили авторы журнала «Авто.ру».

t-100 Lada Xray

Отечественным производителям в прошедшем году удалось избежать серьёзных потерь в модельной линейке. Однако из-за нехватки чипов АвтоВАЗ решил отказаться от выпуска некоторых комплектаций, включая Lada XRAY и Lada Vesta в версиях с 1,8-литровым двигателем, а также пятидверную Lada Niva Legend.

Среди моделей европейских брендов рынок покинули Mercedes-Benz X-класса, Volkswagen Amarok и Jetta, Audi SQ7 и SQ8, Jaguar XE. Американский автопром перестал поставлять в Россию Chrysler Pacifica и Jeep Renegade.

Единственной потерей для южнокорейских брендов стал универсал Kia Proceed. Ассортимент китайских производителей сократился из-за ухода с рынка внедорожника Haval H5, Geely Emgrand X7 и Emgrand GS, JAC S5, Zotye Т600 и Foton Sauvana.