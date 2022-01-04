Нижний Новгород, 4 января, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В результате пожаров с 1 по 3 января в Нижегородской области спасатели эвакуировали более 50 человек, четверо погибли, еще четверо получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону 4 января.

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По данным ведомства, наибольшее число возгораний произошло в зданиях жилого сектора — в жилых домах, надворных постройках, гаражах и банях.

«Чаще всего причиной пожаров становилось нарушение правил устройства и эксплуатации печей. По данной причине произошло 29 пожаров, что составляет 60% от их общего числа», — уточнили в МЧС.

Одной из частных причин пожаров в новогодние праздники была «неосторожность при курении».

«Так, 4 января в 5:59 произошел пожар в частном доме в д. Ройка Гагинского района. На момент прибытия подразделения происходило открытое горение дома на площади 48 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело 55-летнего мужчины», — пишет портал «НИА Нижний Новгород» со ссылкой на МЧС.