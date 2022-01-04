Москва, 4 января 2022, 15:36 — REGNUM Сбежавших из России после провала на выборах в Госдуму несколько сотен несистемных оппозиционеров ждет незавидная судьба, считает глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.
По данным сенаторской комиссии, после грандиозного провала на парламентских выборах минувшего года несколько сотен так называемых несистемных оппозиционеров (на самом деле — банальных шестеренок большой заморской антироссийской системы) и сопровождающих их лиц решили удрать за границу, отметил Климов в телеграм-канале.
Большая их часть осела на Украине, в Грузии, Прибалтике, Польше, Чехии, Германии, Бельгии и ряде других стран, где власти нередко называют РФ своим противником, указал сенатор.
«Лично мне понятно, что в итоге «кастинга» основная часть сбежавших к подлинным хозяевам политических неудачников и их незадачливых сторонников в лучшем случае останется на правах «шестерок», «расходного материала» для планов «сдерживания России». Многих на Западе вскоре совсем выбракуют (спишут с довольствия) за ненадобностью и с учётом изменения текущих задач. Среди «счастливчиков», оставленных для дальнейшего прохождения антироссийского прислуживания в новых условиях на более-менее сытных должностях, внутривидовая борьба ещё более возрастёт, поскольку каждый из «непримиримых борцов с режимом» уже давно мысленно примеряет на себя «шапку Мономаха» (вроде Гришки Отрепьева). А поскольку их многовато для одного «трона», то сбежавшие за кордон частенько фантазируют оттуда о расчленении Отечества на 5, 10, 15 и более «независимых» государств», — рассуждает Климов.
«А чем же кончил их предшественник Гришка? 17 мая 1606 г. в 4 часа утра (на четвертый год после измены) в Москве был свергнут и убит «Дмитрий I» — самозванец Григорий Отрепьев», — добавил парламентарий.
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