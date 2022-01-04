Москва, , 15:36 — REGNUM Сбежавших из России после провала на выборах в Госдуму несколько сотен несистемных оппозиционеров ждет незавидная судьба, считает глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Андрей Климов Council.gov.ru

По данным сенаторской комиссии, после грандиозного провала на парламентских выборах минувшего года несколько сотен так называемых несистемных оппозиционеров (на самом деле — банальных шестеренок большой заморской антироссийской системы) и сопровождающих их лиц решили удрать за границу, отметил Климов в телеграм-канале.

Большая их часть осела на Украине, в Грузии, Прибалтике, Польше, Чехии, Германии, Бельгии и ряде других стран, где власти нередко называют РФ своим противником, указал сенатор.

«Лично мне понятно, что в итоге «кастинга» основная часть сбежавших к подлинным хозяевам политических неудачников и их незадачливых сторонников в лучшем случае останется на правах «шестерок», «расходного материала» для планов «сдерживания России». Многих на Западе вскоре совсем выбракуют (спишут с довольствия) за ненадобностью и с учётом изменения текущих задач. Среди «счастливчиков», оставленных для дальнейшего прохождения антироссийского прислуживания в новых условиях на более-менее сытных должностях, внутривидовая борьба ещё более возрастёт, поскольку каждый из «непримиримых борцов с режимом» уже давно мысленно примеряет на себя «шапку Мономаха» (вроде Гришки Отрепьева). А поскольку их многовато для одного «трона», то сбежавшие за кордон частенько фантазируют оттуда о расчленении Отечества на 5, 10, 15 и более «независимых» государств», — рассуждает Климов.

«А чем же кончил их предшественник Гришка? 17 мая 1606 г. в 4 часа утра (на четвертый год после измены) в Москве был свергнут и убит «Дмитрий I» — самозванец Григорий Отрепьев», — добавил парламентарий.

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