На Урале автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Реж, Свердловская область, 4 января, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Режевском районе Свердловской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
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ДТП
По предварительным данным, днём 4 января водитель автомобиля «Ниссан» при попытке обгона врезался во встречный автобус. Пострадали водитель и пассажиры легковой машины, в том числе ребёнок.
Прокуратура взяла на контроль ход проведения доследственной проверки.