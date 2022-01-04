Реж, Свердловская область, 4 января, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Режевском районе Свердловской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Mytaganrog.com ДТП

По предварительным данным, днём 4 января водитель автомобиля «Ниссан» при попытке обгона врезался во встречный автобус. Пострадали водитель и пассажиры легковой машины, в том числе ребёнок.

Прокуратура взяла на контроль ход проведения доследственной проверки.