Нижний Новгород, , 15:34 — REGNUM Две петиции с требованием отставки министра здравоохранении Нижегородской области ДавидаМелик-Гусейнова набрали 13 тысяч подписей. Под одной из них стоит 10,5 тысяч, под второй почти 2,5 тысячи. Об этом написали нижегородские СМИ 4 января.

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Обе петиции размещены на платформе Change.org. Одна появилась после смерти 10-летней Евы Воронковой.

«Девочка болела муковисцидозом. Она умерта из-за отсутствия необходимых и дорогостоящих лекарств. Родители школьницы обвинили во всем чиновников, которые, несмотря на решение суда, не предоставляли нужные препараты», — написал NewsNN.

Вторая петиция, под которой собирают подписи жители Сарова создана после смерти 16-летней Алисы Пискуновой.

«У нее была идиопатическая легочная гипертензия (ИЛАГ) — редкое, орфанное заболевание, которое постоянно прогрессирует без специфической лаг-терапии. Отмечается, что региональный минздрав отказал девочке в поставке этого препарата, якобы сославшись на рекомендации по применению — с 18 лет», — уточнили в издании.