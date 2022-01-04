Москва, , 15:30 — REGNUM Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» рассматривает возможность производства гражданских беспилотников, которые могут использоваться в том числе для перевозок пассажиров. Об этом 4 декабря сообщил генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

«На сегодняшний день мы смотрим производство в том числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси, для перевозки, в том числе грузов», — доложил глава корпорации президенту России Владимиру Путину.

Обносов рассказал, что к 2025 году порядка 28% продукции, выпускаемой предприятиями корпорации, будет гражданского назначения.

Кроме того, он отметил, что средняя зарплата на предприятиях, на которых трудятся в общей сложности 55 тыс. человек, составляет 65 тыс. рублей.