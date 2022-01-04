Нижний Новгород, , 15:29 — REGNUM На территории Нижегородской области выявили первый случай заражения штаммом коронавирусом «Омикрон». Об этом сообщил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в соцсети Instagram.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Как отметил глава минздрава области, штамм «Омикрон» был выявлен у 28-летней пациентки, которая не прошла вакцинацию от COVID-19 и в настоящее время проходит лечение в одном из ковидных госпиталей Нижнего Новгорода, ее состояние оценивается, как средней тяжелости.

«Заболевание сопровождается вирусной пневмонией (КТ 1 — до 25% поражения легких). Получает лечение согласно рекомендациям Минздрава России», — указал он.

Также Мелик-Гусейнов добавил, что заражение, вероятнее всего, произошло не на территории региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по состоянию на 4 января в Дании скончались 18 человек, инфицированных новым вариантом коронавируса «Омикрон».