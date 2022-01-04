Нур-Султан, , 15:29 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвал к 5 января на совещание членов правительства республики в связи многочисленными акциями протеста в стране. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали в соцсети Facebook.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Касым-Жомарт Токаев проведёт рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране», — написал представитель главы государства.

Сегодня, 4 января, в Мангистаускую область, которую охватили протесты, прибыла специальная правительственная комиссия для разбирательства в произошедшим. Делегаты встретились с местными властями, поставщиками топлива и протестующими.

Стоит отметить, что в Казахстане с 1 января торги топливом перевели на электронные платформы по полностью рыночным правилам. После этого в Мангистауской области более чем вдвое скакнули цены на сжиженный газ до 120 тенге (около 20 руб.) за литр, что вызвало многочисленные протесты. Водители потребовали снизить цены на топливо и начали перекрывать дороги.

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