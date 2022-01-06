Москва, , 04:10 — REGNUM Закон о запрете автоматического списания за долги средств социальных выплат установит четкие правила. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Долги Иван Шилов © ИА REGNUM

«Законодательная инициатива касается не только выплат в соответствии с указами президента России. Запрет предлагается распространить на все единовременные выплаты, осуществляемые на основании актов президента России, правительства Российской Федерации, на социальные выплаты беременным женщинам, на денежные выплаты малоимущим гражданам, в том числе в рамках социальных контрактов», — отметил Выборный.

Он напомнил, что в июле — августе 2021 года президент России издал указы о единовременных выплатах отдельным категориям граждан, а именно: в размере 10 тыс. рублей одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающимся инвалидам в возрасте от 18 до 23 лет, пенсионерам, а также в размере 15 тыс. рублей военнослужащим.

«Эти меры, как показало время, крайне важны, они просто необходимы нашим гражданам, тем более в такой непростой период, как период пандемии COVID-19. Очевидно, что эти суммы не должны автоматически сгорать, даже если у человека есть задолженность по кредиту, в рамках исполнительного производства. Наши граждане, на которых распространяются подобные выплаты, должны сами по своему усмотрению распорядиться этими средствами, сами решать, на что их потратить», — подчеркнул парламентарий.

Новеллы дадут возможность установить в этой части чёткие и ясные правила, отметил Выборный.

«Согласно этим правилам кредитор будет не вправе списывать с банковского счёта заёмщика денежные средства, которые являются доходом от единовременных социальных выплат, в счёт погашения задолженности без согласия самого заёмщика, причём речь идёт о согласии заёмщика по каждому такому случаю. Более того, гражданин-заёмщик будет вправе отозвать своё согласие и вернуть списанные социальные средства. Такое право заёмщику согласно проектируемым новеллам даётся в течение 14 дней с момента их списания, а кредитор будет обязан вернуть эти средства в течение трёх дней с момента поступления заявления». — уточнил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания средств из соцпособий за долги.

Читайте ранее в этом сюжете: Банки вернут списанные за долги деньги из соцвыплат