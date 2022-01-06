Москва, 6 января, 2022, 04:10 — ИА Регнум. Закон о запрете автоматического списания за долги средств социальных выплат установит четкие правила. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Выборный («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Долги

«Законодательная инициатива касается не только выплат в соответствии с указами президента России. Запрет предлагается распространить на все единовременные выплаты, осуществляемые на основании актов президента России, правительства Российской Федерации, на социальные выплаты беременным женщинам, на денежные выплаты малоимущим гражданам, в том числе в рамках социальных контрактов», — отметил Выборный.

Он напомнил, что в июле — августе 2021 года президент России издал указы о единовременных выплатах отдельным категориям граждан, а именно: в размере 10 тыс. рублей одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающимся инвалидам в возрасте от 18 до 23 лет, пенсионерам, а также в размере 15 тыс. рублей военнослужащим.

«Эти меры, как показало время, крайне важны, они просто необходимы нашим гражданам, тем более в такой непростой период, как период пандемии COVID-19. Очевидно, что эти суммы не должны автоматически сгорать, даже если у человека есть задолженность по кредиту, в рамках исполнительного производства. Наши граждане, на которых распространяются подобные выплаты, должны сами по своему усмотрению распорядиться этими средствами, сами решать, на что их потратить», — подчеркнул парламентарий.

Новеллы дадут возможность установить в этой части чёткие и ясные правила, отметил Выборный.

«Согласно этим правилам кредитор будет не вправе списывать с банковского счёта заёмщика денежные средства, которые являются доходом от единовременных социальных выплат, в счёт погашения задолженности без согласия самого заёмщика, причём речь идёт о согласии заёмщика по каждому такому случаю. Более того, гражданин-заёмщик будет вправе отозвать своё согласие и вернуть списанные социальные средства. Такое право заёмщику согласно проектируемым новеллам даётся в течение 14 дней с момента их списания, а кредитор будет обязан вернуть эти средства в течение трёх дней с момента поступления заявления». — уточнил депутат.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания средств из соцпособий за долги.