Таллин, , 15:25 — REGNUM До конца января нынешнего года жители района Ласнамяэ столицы Эстонии могут выбросить свои новогодние елки в специальные контейнеры. Об этом сообщила пресс-служба управы района.

Зеленая энергетика

Сообщается, что после сбора елки будут использованы для производства «зеленого электричества».

«Выбрасывание елок в специальный контейнер способствует их утилизации и помогает поддерживать район в чистоте», — заявилаисполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.

В предназначенные для сбора елок контейнеры нельзя помещать бытовой или строительный мусор и прочие отходы. Из елок будет получена древесная щепа.

Для вторичного использования елок управа района сотрудничает с эстонским предприятием по переработке отходов и сырья Utilitas. На станциях Utilitas из елок будут производить «зеленые» электричество и тепло, с помощью которых будут отапливать дома горожан.