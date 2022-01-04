Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Мировые кассовые сборы кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой» оказались на порядок выше, чем у фантастического боевика «Матрица: Воскрешение». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Нео Цитата из к/ф «Матрица: Воскрешение». Реж. Лана Вачовски. 2021. США

Четвёртая часть «Матрицы» и третья часть «Человека-паука» вышли в кинопрокат с разницей в один день — 15 и 16 декабря. При сопоставимом бюджете картин ($190 млн у «Матрицы» и $200 млн у «Человека-паука») кинотеатральные сборы отличаются на порядок.

К 3 января 2022 года сборы кинокомикса «Человек-паук: Нет пути домой» превысили $1,3 млрд. «Матрица: Воскрешение» смогла собрать только $106 млн.

Журнал отмечает, что в американском новогоднем прокате новая «Матрица» уступила также боевику «King's Man: Начало» и спортивной драме «Американский неудачник». Частично провал четвёртой части «Матрицы» в прокате объясняется тем, что она была доступна на видеостриминговом сервисе HBO Max.

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