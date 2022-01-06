Москва, , 02:15 — REGNUM Преодолеть бедность налоговым маневром предлагает лидер «Новых людей» депутат Госдумы Алексей Нечаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Нечаев Фотографии пресс-службы партии «Новые люди»

«Мы считаем, что нужен большой такой налоговый манёвр, упрощение налогов, при сохранении общей нагрузки на экономику упрощение самой этой схемы взимания налогов», — сказал Нечаев.

По мнению лидера партии, «всё-таки бедность преодолевается не тем, чтобы собрать побольше денег из экономики, а потом раздать бедным, — такой процесс скорее воспроизводит бедность».

«Мы считаем, что пришло время всерьёз подумать о запуске экономики. Несколько попыток в десятые годы производилось. Какие-то… Мы помним про контрсанкции: они действительно помогли сельскому хозяйству, вызвав и другие тоже эффекты. Мы помним, как, например, через девальвацию Центральный банк пытался в 2014 году запустить экономику, но тоже не очень пошло», — говорит он.

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Сейчас ставка идёт на национальные проекты, добавил парламентарий.

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